Лига конференций: результаты жеребьевки 1/8 финала
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В 1/8 финала Лиги конференций нет украинских команд
В пятницу, 24 февраля, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций УЕФА сезона 2022/23. Последний представитель Украины в этом турнире выбыл из еврокубков 23 февраля в игре с кипрским АЕКом из Ларнаки.
По итогам жеребьевки были сформированы 8 пар из обладателей первых мест в группе ЛК и победителей стыкового раунда. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
АЕК Ларнака (Кипр) — "Вест Хэм" (Англия)
"Фиорентина" (Италия) — "Сивасспор" (Турция)
"Лацио" (Италия) — "Алкмаар" (Нидерланды)
"Лех" (Польша) — "Юргорден" (Швеция)
"Базель" (Швейцария) — Слован" Братислава (Словакия)
"Шериф" (Молдова) — "Ницца" (Франция)
"Андерлехт" (Бельгия) — "Вильяреал" (Испания)
"Гент" (Бельгия) — "Истанбул Башакшехир" (Турция)
Участники жеребьевки
Обладатели первых мест на групповом этапе:
- "Алкмаар" (Нидерланды)
- "Вест Хэм" (Англия)
- "Вильяреал" (Испания)
- "Истанбул Башакшехир" (Турция)
- "Ницца" (Франция)
- "Сивасспор" (Турция)
- "Слован" Братислава (Словакия)
- "Юргорден" (Швеция)
Победители стыковых матчей:
- АЕК Ларнака (Кипр)
- "Андерлехт" (Бельгия)
- "Базель" (Швейцария)
- "Гент" (Бельгия)
- "Лацио" (Италия)
- "Лех" (Польша)
- "Фиорентина" (Италия)
- "Шериф" (Молдова)
Матч 1/8 финала ЛК пройдут 9 и 16 марта 2023 года, жеребьевка 1/4 финала и 1/2 финала состоится 17 марта.
Ранее в Ньоне состоялась жеребьевка Лиги Европы, по итогам которой донецкий "Шахтер" узнал соперника в 1/8 финала турнира.
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