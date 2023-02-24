Лига конференций: результаты жеребьевки 1/8 финала

В 1/8 финала Лиги конференций нет украинских команд

В пятницу, 24 февраля, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций УЕФА сезона 2022/23. Последний представитель Украины в этом турнире выбыл из еврокубков 23 февраля в игре с кипрским АЕКом из Ларнаки.

По итогам жеребьевки были сформированы 8 пар из обладателей первых мест в группе ЛК и победителей стыкового раунда. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций

АЕК Ларнака (Кипр) — "Вест Хэм" (Англия)

"Фиорентина" (Италия) — "Сивасспор" (Турция)

"Лацио" (Италия) — "Алкмаар" (Нидерланды)

"Лех" (Польша) — "Юргорден" (Швеция)

"Базель" (Швейцария) — Слован" Братислава (Словакия)

"Шериф" (Молдова) — "Ницца" (Франция)

"Андерлехт" (Бельгия) — "Вильяреал" (Испания)

"Гент" (Бельгия) — "Истанбул Башакшехир" (Турция)

Участники жеребьевки

Обладатели первых мест на групповом этапе:

"Алкмаар" (Нидерланды)

"Вест Хэм" (Англия)

"Вильяреал" (Испания)

"Истанбул Башакшехир" (Турция)

"Ницца" (Франция)

"Сивасспор" (Турция)

"Слован" Братислава (Словакия)

"Юргорден" (Швеция)

Победители стыковых матчей:

АЕК Ларнака (Кипр)

"Андерлехт" (Бельгия)

"Базель" (Швейцария)

"Гент" (Бельгия)

"Лацио" (Италия)

"Лех" (Польша)

"Фиорентина" (Италия)

"Шериф" (Молдова)

Матч 1/8 финала ЛК пройдут 9 и 16 марта 2023 года, жеребьевка 1/4 финала и 1/2 финала состоится 17 марта.

Ранее в Ньоне состоялась жеребьевка Лиги Европы, по итогам которой донецкий "Шахтер" узнал соперника в 1/8 финала турнира.

Ранее сообщалось, что киевское "Динамо" заставило латвийский клуб убрать из состава россиянина.