Ліга конференцій: результати жеребкування 1/8 фіналу

У 1/8 фіналу Ліги конференцій немає українських команд

У п’ятницю, 24 лютого, у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги конференцій УЄФА сезону 2022/23. Останній представник України у цьому турнірі вибув із єврокубків 23 лютого у грі с кіпрським АЕКом з Ларнаки.

За підсумками жеребкування було сформовано 8 пар із володарів перших місць у групі ЛК та переможців стикового раунду. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги конференцій

АЕК Ларнака (Кіпр) — "Вест Гем" (Англія)

"Фіорентина" (Італія) — "Сівасспор" (Туреччина)

"Лаціо" (Італія) — "Алкмаар" (Нідерланди)

"Лех" (Польща) — "Юргорден" (Швеція)

"Базель" (Швейцарія) — Слован" Братислава (Словаччина)

"Шериф" (Молдова) — "Ніцца" (Франція)

"Андерлехт" (Бельгія) — "Вільяреал" (Іспанія)

"Гент" (Бельгія) — "Істанбул Башакшехір" (Туреччина)

Учасники жеребкування

Команди, які зайняли перші місця на груповому етапі:

"Алкмар" (Нідерланди)

"Вест Хем" (Англія)

"Вільяреал" (Іспанія)

"Істанбул Башакшехір" (Туреччина)

"Ніца" (Франція)

"Сівасспор" (Туреччина)

"Слован" Братислава (Словаччина)

"Юргорден" (Швеція)

Переможці стикових матчів:

АЕК Ларнака (Кіпр)

"Андерлехт" (Бельгія)

"Базель" (Швейцарія)

"Гент" (Бельгія)

"Лаціо" (Італія)

"Лех" (Польща)

"Фіорентина" (Італія)

"Шериф" (Молдова)

Матч 1/8 фіналу ЛК пройдуть 9 та 16 березня 2023 року, жеребкування 1/4 фіналу та 1/2 фіналу відбудеться 17 березня.

Раніше в Ньоні відбулося жеребкування Ліги Європи, за підсумками якого донецький "Шахтар" дізнався суперника в 1/8 фіналу турніру.

Раніше повідомлялося, що київське "Динамо" змусило латвійський клуб прибрати зі складу росіянина.