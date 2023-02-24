Ліга конференцій: результати жеребкування 1/8 фіналу
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
У 1/8 фіналу Ліги конференцій немає українських команд
У п’ятницю, 24 лютого, у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги конференцій УЄФА сезону 2022/23. Останній представник України у цьому турнірі вибув із єврокубків 23 лютого у грі с кіпрським АЕКом з Ларнаки.
За підсумками жеребкування було сформовано 8 пар із володарів перших місць у групі ЛК та переможців стикового раунду. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги конференцій
АЕК Ларнака (Кіпр) — "Вест Гем" (Англія)
"Фіорентина" (Італія) — "Сівасспор" (Туреччина)
"Лаціо" (Італія) — "Алкмаар" (Нідерланди)
"Лех" (Польща) — "Юргорден" (Швеція)
"Базель" (Швейцарія) — Слован" Братислава (Словаччина)
"Шериф" (Молдова) — "Ніцца" (Франція)
"Андерлехт" (Бельгія) — "Вільяреал" (Іспанія)
"Гент" (Бельгія) — "Істанбул Башакшехір" (Туреччина)
Учасники жеребкування
Команди, які зайняли перші місця на груповому етапі:
- "Алкмар" (Нідерланди)
- "Вест Хем" (Англія)
- "Вільяреал" (Іспанія)
- "Істанбул Башакшехір" (Туреччина)
- "Ніца" (Франція)
- "Сівасспор" (Туреччина)
- "Слован" Братислава (Словаччина)
- "Юргорден" (Швеція)
Переможці стикових матчів:
- АЕК Ларнака (Кіпр)
- "Андерлехт" (Бельгія)
- "Базель" (Швейцарія)
- "Гент" (Бельгія)
- "Лаціо" (Італія)
- "Лех" (Польща)
- "Фіорентина" (Італія)
- "Шериф" (Молдова)
Матч 1/8 фіналу ЛК пройдуть 9 та 16 березня 2023 року, жеребкування 1/4 фіналу та 1/2 фіналу відбудеться 17 березня.
Раніше в Ньоні відбулося жеребкування Ліги Європи, за підсумками якого донецький "Шахтар" дізнався суперника в 1/8 фіналу турніру.
Раніше повідомлялося, що київське "Динамо" змусило латвійський клуб прибрати зі складу росіянина.