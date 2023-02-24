"Шахтар" пройшов "Ренн" у Лізі Європи завдяки пляшці (фото)

Гірники розкрили секрет перемоги над французами

Донецький "Шахтар" лише завдяки вдалій серії пенальті пройшов французький "Ренн" у стиковому раунді Ліги Європи УЄФА сезону 2022/23.

Вихід у 1/8 фіналу ЛЄ подарував Гірникам воротар Анатолій Трубін, який відбив три удари у серії 11-метрових. При цьому голкіпер використав одну хитрість, передає пресслужба донеччан в Instagram.

"Шахтар" опублікував фото пляшки Трубіна, на якій зверху було наклеєно докладну інструкцію, куди пробивають футболісти "Ренна" найчастіше. Наш страж воріт виконав домашню роботу і відбив три удари в серії пенальті. Таким чином, Гірники продовжують свою єврокубкову кампанію цього сезону.

"Маленький секрет. У футболі не буває дрібниць. Пляшка Анатолія Трубіна, яка допомогла в переможній серії пенальті", — йдеться у повідомленні "Шахтаря".

Зазначимо, наступного дня після гри відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи. За підсумками процедури українському клубу дістався у суперники нідерландський "Феєнорд".

Крім того, 24 лютого відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги конференцій.