Гол-пушка: украинский футболист забил со своей половины поля (видео)
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Зачем бежать к воротам соперника, если можно ударить со своей половины поля
В пятницу, 24 февраля, в товарищеском матче между харьковским "Металлистом" и командой "Дордой" из Кыргыстана зрители стали свидетелями гола с центра поля. Недавно подобное взятие ворот зафиксировали в Шотландии.
Встреча, которая проходила в Турции, завершилась со счетом 3:1 в пользу украинского клуба. Об этом сообщает пресс-служба "Металлиста" в Instagram.
При счете 1:0 в пользу харьковчан центральный защитник команды Богдан Порох решился на сверхдальний удар со своей половины поля и не прогадал — вратарь "Дордоя" потерял ворота и пропустил обидный гол. В текущем сезоне Порох провел 6 матчей на высшем уровне за "Металлист" и голевыми действиями не отмечался.
"Металлист" – "Дордой" – 3:1
Голы: Чидомере, 17 (1:0). Порох, 73 (2:0). Рустамов, 74 (2:1). Мизюк, 90 (3:1).
Видеообзор матча "Металлист" – "Дордой":
Полное видео матча "Металлист" – "Дордой":
Ранее "Телеграф" сообщал, что в чемпионате Аргентины футболист забил красивый гол с центра поля.
Напомним, нападающий киевского "Динамо" отдал уникальный ассист от штанги.