Гол-гармата: український футболіст забив зі своєї половини поля (відео)
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Навіщо бігти до воріт суперника, якщо можна вдарити зі своєї половини поля
У п’ятницю, 24 лютого, у товариському матчі між харківським "Металістом" та командою "Дордой" з Киргистану глядачі стали свідками гола із центру поля. Нещодавно подібне взяття воріт зафіксували у Шотландії.
Зустріч, що проходила у Туреччині, завершилася з рахунком 3:1 на користь українського клубу. Про це повідомляє пресслужба "Металіста" в Instagram.
За рахунку 1:0 на користь харків’ян центральний захисник команди Богдан Порох наважився на наддалекий удар зі своєї половини поля і не прогадав — воротар "Дордоя" втратив ворота і пропустив ганебний гол. У поточному сезоні Порох провів 6 матчів на найвищому рівні за "Металіст" та гольовими діями не відзначався.
"Металіст" – "Дордой" – 3:1
Голи: Чідомере, 17 (1:0). Порох, 73 (2:0). Рустамов, 74 (2:1). Мізюк, 90 (3:1).
Відеоогляд матчу "Металіст" – "Дордой":
Повне відео матчу "Металіст" – "Дордой":
Раніше "Телеграф" повідомляв, що у чемпіонаті Аргентини футболіст забив гарний гол із центру поля.
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