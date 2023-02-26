Идеальный дебют: футболист сборной Украины забил в первом матче за клуб Бекхэма (видео)

Украинец стал лучшим игроком матча

В ночь на воскресенье, 26 февраля, за океаном стартовал футбольный чемпионат МЛС, куда недавно отправился игрок сборной Украины Сергей Кривцов.

Кривцов в своем дебютном официальном матче за ФК "Интер" (Майами), которым владеет Девид Бекхэм, принес своей команде победу над "Монреалем" (2:0). Украинец даже стал лучшим игроком матча, передает пресс-служба "Интера" в Twitter.

На 41-й минуте матча после подачи с углового Сергей, который находился на дальней штанге, замкнул скидку партнера. Во втором тайме "Интер" (Майами) удвоил преимущество.

"Я очень счастлив. Я даже мечтать не мог об этом", — заявил после игры Кривцов.

Видео победного гола Сергея Кривцова в матче "Интер" (Майами) — "Монреаль":

Напомним, трансфер Кривцова в американский клуб породил волну недовольства украинцев в соцсетях. Некоторые украинцы раскритиковали систему, которая запрещает мужчинам призывного возраста покидать страну во время действия военного положения и при этом разрешает это делать спортсменам. Добавим, что Кривцов покинул страну в статусе многодетного отца.

Напомним, "Шахтер" прошел "Ренн" в Лиге Европы благодаря хитрости вратаря Анатолия Трубина.