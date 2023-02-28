Ошибка Трубина и супергол Сикана: "Шахтер" размялся над "Минаем" в УПЛ (видео)

Горняки возобновили сезон на внутренней арене

Во вторник, 28 февраля, донецкий "Шахтер", который успешно преодолел стыковой раунд Лиги Европы УЕФА сезона 2022/23, провел свой первый матч в чемпионате Украины 2022/23 в 2023 году.

Матч "Минай" — "Шахтер" состоялся во Львове на "Львов-Арене" и завершился разгромной победой Горняков со счетом 4:1. Об этом сообщает пресс-служба Украинской премьер-лиги (УПЛ) в Instagram.

За дончан голами отметились Тарас Степаненко, Даниил Сикан (дубль) и Георгий Судаков. Особенно красивым получился второй гол Сикана, который отправил мяч в сетку ворот закарпатцев ударом из-за пределов штрафной площади. За "Минай" взятием ворот отметился Назарий Воробчак. С ударом полузащитника "хозяев" не справился звездный вратарь "Шахтера" Анатолий Трубин, допустивший ошибку на линии.

Видеообзор матча "Минай" — "Шахтер":

Напомним, в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Следующим соперником "Шахтера" в Европе будет нидерландский "Фейеноорд".

Ранее сообщалось, что Горняки сумели пройти "Ренн" в ЛЕ благодаря хитрости Трубина.