Украинский футболист выбросил российский флаг в мусорку: появилась первая реакция рф

В россии решили провести расследование и даже подключили Министерство иностранных дел

Следственный комитет (СК) рф начал расследование касательно видео, на котором украинский футболист снимает флаг россии со флагштока в Турции.

Об этом сообщает официальный сайт СК рф. Делу лично дал ход председатель Следственного комитета россии Александр Бастрыкин.

"В СМИ сообщается о том, что спортсмен из Украины спустил российский флаг с флагштока, расположенного рядом с отелем в Турции, где проходят сборы команды, и, скомкав его, засунул под трибуну. Данные действия были сняты на видео, распространены в сети интернет. Футболист сопроводил этот ролик негативными комментариями в адрес России.

Глава Следственного комитета России поручил следователям ведомства расследовать данный факт, запросив необходимую информацию в Министерстве иностранных дел России", – сказано в заявлении СК.

Добавим, Дитятьев рассказал, что флаг рф, который он снял со флагштока на тренировочной базе в Турции, в итоге оказался на помойке.

Ранее сообщалось, что нападающий киевского "Динамо" и молодежной сборной Украины Владислав Ванат выбросил флажки рф в мусорку в аэропорту Армении на глазах изумленных россиян.

Напомним, сборная Германии по футболу хочет провести товарищеский матч против команды Украины.