Украинский футболист сорвал флаг рф в Турции и выбросил его в помойку (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Украинцы на тренировочной базе заметили российский флаг
Футбольный клуб "Львов", который занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Украины, на днях провел заключительный товарищеский матч на сборе в Турции.
На тренировочной базе, где базировался украинский клуб, можно было увидеть российский флаг. Украинский футболист Алексей Дитятьев решил снять флаг рф со флагштока. Соответствующее видео появилось на его странице в Instagram.
"Совсем скоро ВСУ сделают это во всех оккупированных городах нашей страны. А пока начнем с Турции", – подписал видео игрок.
В комментариях под видео стало известно о судьбе российского флага. Как пояснил футболист, флаг рф лежал у унитаза, после чего отправился в помойку.
"Немного в туалете полежал у унитаза, после чего отправился в мусор", — написал Алексей.
Добавим, в последнем матче "Львов" победил датский ФК "В-93" со счетом 5:2.
Ранее сообщалось, что нападающий киевского "Динамо" и молодежной сборной Украины Владислав Ванат демонстративно выбросил флажки рф в мусорку в аэропорту Армении.
Напомним, защитник сборной Украины Сергей Кривцов забил гол в дебютном матче за "Интер" (Майами).