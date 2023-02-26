Украинский футболист сорвал флаг рф в Турции и выбросил его в помойку (видео)

Украинцы на тренировочной базе заметили российский флаг

Футбольный клуб "Львов", который занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Украины, на днях провел заключительный товарищеский матч на сборе в Турции.

На тренировочной базе, где базировался украинский клуб, можно было увидеть российский флаг. Украинский футболист Алексей Дитятьев решил снять флаг рф со флагштока. Соответствующее видео появилось на его странице в Instagram.

"Совсем скоро ВСУ сделают это во всех оккупированных городах нашей страны. А пока начнем с Турции", – подписал видео игрок.

В комментариях под видео стало известно о судьбе российского флага. Как пояснил футболист, флаг рф лежал у унитаза, после чего отправился в помойку.

"Немного в туалете полежал у унитаза, после чего отправился в мусор", — написал Алексей.

Добавим, в последнем матче "Львов" победил датский ФК "В-93" со счетом 5:2.

Ранее сообщалось, что нападающий киевского "Динамо" и молодежной сборной Украины Владислав Ванат демонстративно выбросил флажки рф в мусорку в аэропорту Армении.

Напомним, защитник сборной Украины Сергей Кривцов забил гол в дебютном матче за "Интер" (Майами).