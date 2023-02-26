Український футболіст зірвав прапор рф в Туреччині і викинув його в смітник (відео)

Українці на тренувальній базі помітили російський прапор

Футбольний клуб "Львів", який посідає останнє місце у турнірній таблиці чемпіонату України, днями провів заключний товариський матч на зборі в Туреччині.

На тренувальній базі, де базувався український клуб, можна було побачити російський прапор. Український футболіст Олексій Дитятьєв вирішив зняти прапор росії зі флагштока. Відповідне відео з’явилося на його сторінці в Instagram.

"Зовсім скоро ЗСУ зроблять це у всіх окупованих містах нашої країни. А поки що почнемо з Туреччини", — підписав відео гравець.

У коментарях під відео стало відомо про долю російського прапора. Як пояснив футболіст, прапор росії полежав біля унітаза, після чого опинився у смітнику.

"Трохи у вбиральні полежав біля унітаза, після чого відправився у сміття ", — написав Олексій.

Додамо, в останньому матчі "Львів" переміг данський ФК "В-93" із рахунком 5:2.

Раніше повідомлялося, що нападник київського "Динамо" та молодіжної збірної України Владислав Ванат демонстративно викинув прапорці росії на смітник в аеропорту Вірменії.

Нагадаємо, захисник збірної України Сергій Кривцов забив гол у дебютному матчі за "Інтер" (Маямі).