Український футболіст викинув російський прапор на смітник: з’явилася перша реакція рф

У росії вирішили провести розслідування і навіть підключили Міністерство закордонних справ

Слідчий комітет (СК) росії розпочав розслідування щодо відео, на якому український футболіст знімає прапор рф з флагштока в Туреччині.

Про це повідомляє офіційний сайт СК росії. Справі особисто дав хід голова Слідчого комітету рф Олександр Бастрикін.

"У ЗМІ повідомляється про те, що спортсмен з України спустив російський прапор з флагштока, розташованого поряд з готелем в Туреччині, де проходять збори команди, і, зібгавши його, засунув під трибуну. Дані дії були зняті на відео, поширені в мережі інтернет. Футболіст супроводжував цей ролик негативними коментарями на адресу Росії.

Голова Слідчого комітету Росії доручив слідчим відомства розслідувати цей факт, запросивши необхідну інформацію у Міністерстві закордонних справ Росії ", – сказано у заяві СК.

Додамо, Дитятьєв розповів, що прапор рф, який він зняв з флагштока на тренувальній базі в Туреччині, в результаті опинився на смітнику.

Раніше повідомлялося, що нападник київського "Динамо" та молодіжної збірної України Владислав Ванат викинув прапорці рф на смітник в аеропорту Вірменії на очах здивованих росіян.

Нагадаємо, збірна Німеччини з футболу хоче провести товариський матч проти команди України.