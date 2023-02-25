Німеччина просить Україну зіграти з нею історичний матч

Товариський поєдинок планують на червень

У 2024 році чемпіонат Європи з футболу пройде в Німеччині. Національна збірна, як господар турніру, не гратиме відбіркові поєдинки, тому шукає собі спаринг-партнерів.

Як пише sportschau.de, німці запропонували Україні зіграти товариський матч влітку. І не простий, цей поєдинок має стати 1000-м в історії Бундестім. Тому плануються пишні урочистості. Матч, найімовірніше, пройде у Гельзенкірхені чи Бремені.

Збірна України жодного разу не перемагала Німеччину. У 8 поєдинках наша команда тричі зіграла внічию та п’ять разів програла. Востаннє збірні грали в рамках Ліги націй, тоді німці здобули дві перемоги (2:1 та 3:1).

Додамо, що вже 26 березня збірна України стартує у відборі на Євро-2024 грою з Англією. Але досі наша команда не має тренера. Колишній наставник збірної України зараз тренує Вірменію.

Раніше з’явився календар матчів відбору на Євро-2024, де Україні доведеться битися за путівку з фіналістами Євро-2000 Англією та Італією, а також Північною Македонією та Мальтою.