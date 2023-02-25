Германия просит Украину сыграть с ней исторический матч

Товарищеский поединок планируют на июнь

В 2024 году чемпионат Европы по футболу пройдет в Германии. Национальная сборная, как хозяйка турнира, не будет играть отборочные поединки, поэтому ищет себе спарринг-партнеров.

Как пишет sportschau.de, немцы предложили Украине сыграть товарищеский матч летом. И не простой, этот поединок должен стать 1000-м в истории Бундестим. Поэтому планируются пышные торжества. Матч, вероятней всего, пройдет в Гельзенкирхене или в Бремене.

Сборная Украины ни разу не побеждала Германию. В 8 поединках наша команда трижды сыграла вничью и пять раз проиграла. В последний раз сборные играли в рамках Лиги наций, тогда немцы одержали две победы (2:1 и 3:1).

Добавим, уже 26 марта сборная Украины стартует в отборе на Евро-2024 игрой с Англией. Но до сих пор у нашей команды нет тренера. Бывший наставник сборной Украины сейчас тренирует Армению.

Ранее появился календарь матчей отбора на Евро-2024, где Украине придется сразиться за путевку с финалистами Евро-2000 Англией и Италией, а также Северной Македонией и Мальтой.