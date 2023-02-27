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Хто стане найкращим футболістом світу: онлайн церемонії The Best FIFA Awards

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
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Автор
Хто стане найкращим футболістом світу: онлайн церемонії The Best FIFA Awards Новина оновлена 27 лютого 2023, 19:44

Слідкуйте разом із нами за роздачею призів від ФІФА

У понеділок, 27 лютого, у Парижі відбудеться церемонія вручення нагород найкращим футболістам світу за підсумками сезону за версією ФІФА під назвою The Best FIFA Football Awards 2022. Раніше "Золотий м’яч" отримав Карім Бензема.

"Телеграф" у режимі онлайн публікуватиме переможців церемонії The Best FIFA Football Awards.

Початок заходу запланований на 22:00 за київським часом.

Трійки претендентів на нагороди ФІФА 2022 року

Найкращий гравець (чоловіки)

  • Карім Бензема (Франція, "Реал")
  • Кіліан Мбаппе (Франція, "ПСЖ")
  • Ліонель Мессі (Аргентина, "ПСЖ")

Найкращий гравець (жінки)

  • Бет Мід (Англія, "Арсенал")
  • Алекс Морган (США, "Орландо Прайд"/"Сан-Дієго Вейв")
  • Олексія Путельяс (Іспанія, "Барселона")

Кращий воротар (чоловіки)

  • Яссін Буну (Марокко, "Севілья")
  • Тібо Куртуа (Бельгія, "Реал")
  • Еміліано Мартінес (Аргентина, "Астон Вілла")

Найкращий воротар (жінки)

  • Анн-Катрін Бергер (Німеччина, "Челсі")
  • Мері Ерпс (Англія, "Манчестер Юнайтед")
  • Крістіан Ендлер (Чилі, "Ліон")

Найкращий тренер (чоловічий футбол)

  • Карло Анчелотті (Італія, "Реал")
  • Пеп Гвардіола (Іспанія, "Манчестер Сіті")
  • Ліонель Скалоні (Аргентина, збірна Аргентини)

Найкращий тренер (жіночий футбол)

  • Соня Бомпастор (Франція, "Ліон")
  • Піа Сундхаґе (Швеція, збірна Бразилії)
  • Саріна Вігман (Нідерланди, збірна Англії)

FIFA Puskas Award (найкращий гол)

  • Марцин Олекси (Польща, "Варта")
  • Димитрі Пайєт (Франція, "Марсель")
  • Рішарлісон (Бразилія, "Тоттенгем")

Крім того, будуть названі символічні збірні світу і роздані нагороди — FIFA Fan Award найкращим уболівальникам, приз FIFA Fair Play Award за чесну гру.

Раніше ми розповідали, що хорватські фанати яскраво нагадали світові про героїв Маріуполя.

Теги:
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