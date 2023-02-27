Хто стане найкращим футболістом світу: онлайн церемонії The Best FIFA Awards
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Слідкуйте разом із нами за роздачею призів від ФІФА
У понеділок, 27 лютого, у Парижі відбудеться церемонія вручення нагород найкращим футболістам світу за підсумками сезону за версією ФІФА під назвою The Best FIFA Football Awards 2022. Раніше "Золотий м’яч" отримав Карім Бензема.
"Телеграф" у режимі онлайн публікуватиме переможців церемонії The Best FIFA Football Awards.
Початок заходу запланований на 22:00 за київським часом.
Трійки претендентів на нагороди ФІФА 2022 року
Найкращий гравець (чоловіки)
- Карім Бензема (Франція, "Реал")
- Кіліан Мбаппе (Франція, "ПСЖ")
- Ліонель Мессі (Аргентина, "ПСЖ")
Найкращий гравець (жінки)
- Бет Мід (Англія, "Арсенал")
- Алекс Морган (США, "Орландо Прайд"/"Сан-Дієго Вейв")
- Олексія Путельяс (Іспанія, "Барселона")
Кращий воротар (чоловіки)
- Яссін Буну (Марокко, "Севілья")
- Тібо Куртуа (Бельгія, "Реал")
- Еміліано Мартінес (Аргентина, "Астон Вілла")
Найкращий воротар (жінки)
- Анн-Катрін Бергер (Німеччина, "Челсі")
- Мері Ерпс (Англія, "Манчестер Юнайтед")
- Крістіан Ендлер (Чилі, "Ліон")
Найкращий тренер (чоловічий футбол)
- Карло Анчелотті (Італія, "Реал")
- Пеп Гвардіола (Іспанія, "Манчестер Сіті")
- Ліонель Скалоні (Аргентина, збірна Аргентини)
Найкращий тренер (жіночий футбол)
- Соня Бомпастор (Франція, "Ліон")
- Піа Сундхаґе (Швеція, збірна Бразилії)
- Саріна Вігман (Нідерланди, збірна Англії)
FIFA Puskas Award (найкращий гол)
- Марцин Олекси (Польща, "Варта")
- Димитрі Пайєт (Франція, "Марсель")
- Рішарлісон (Бразилія, "Тоттенгем")
Крім того, будуть названі символічні збірні світу і роздані нагороди — FIFA Fan Award найкращим уболівальникам, приз FIFA Fair Play Award за чесну гру.
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