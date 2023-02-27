Хто стане найкращим футболістом світу: онлайн церемонії The Best FIFA Awards

Слідкуйте разом із нами за роздачею призів від ФІФА

У понеділок, 27 лютого, у Парижі відбудеться церемонія вручення нагород найкращим футболістам світу за підсумками сезону за версією ФІФА під назвою The Best FIFA Football Awards 2022. Раніше "Золотий м’яч" отримав Карім Бензема.

"Телеграф" у режимі онлайн публікуватиме переможців церемонії The Best FIFA Football Awards.

Початок заходу запланований на 22:00 за київським часом.

Трійки претендентів на нагороди ФІФА 2022 року

Найкращий гравець (чоловіки)

Карім Бензема (Франція, "Реал")

Кіліан Мбаппе (Франція, "ПСЖ")

Ліонель Мессі (Аргентина, "ПСЖ")

Найкращий гравець (жінки)

Бет Мід (Англія, "Арсенал")

Алекс Морган (США, "Орландо Прайд"/"Сан-Дієго Вейв")

Олексія Путельяс (Іспанія, "Барселона")

Кращий воротар (чоловіки)

Яссін Буну (Марокко, "Севілья")

Тібо Куртуа (Бельгія, "Реал")

Еміліано Мартінес (Аргентина, "Астон Вілла")

Найкращий воротар (жінки)

Анн-Катрін Бергер (Німеччина, "Челсі")

Мері Ерпс (Англія, "Манчестер Юнайтед")

Крістіан Ендлер (Чилі, "Ліон")

Найкращий тренер (чоловічий футбол)

Карло Анчелотті (Італія, "Реал")

Пеп Гвардіола (Іспанія, "Манчестер Сіті")

Ліонель Скалоні (Аргентина, збірна Аргентини)

Найкращий тренер (жіночий футбол)

Соня Бомпастор (Франція, "Ліон")

Піа Сундхаґе (Швеція, збірна Бразилії)

Саріна Вігман (Нідерланди, збірна Англії)

FIFA Puskas Award (найкращий гол)

Марцин Олекси (Польща, "Варта")

Димитрі Пайєт (Франція, "Марсель")

Рішарлісон (Бразилія, "Тоттенгем")

Крім того, будуть названі символічні збірні світу і роздані нагороди — FIFA Fan Award найкращим уболівальникам, приз FIFA Fair Play Award за чесну гру.

Раніше ми розповідали, що хорватські фанати яскраво нагадали світові про героїв Маріуполя.