Вболівальники потужно підтримали наших воїнів

Під час матчу чемпіонат Хорватії з футболу між загребським "Динамо" та "Хайдуком" зі Спліту фанати нагадали світу про бійців полку "Азов", які досі перебувають у полоні російських оккупантів. Раніше в Польщі підтримали героїв Маріуполя.

Як повідомляє "Спорт24", уболівальники "Динамо" вивісили на трибунах гігантський банер із написом "Free Azov". Також на стадіоні було помітно українські прапори. Крім того, ультрас скандували "Слава Україні" та показували плакат "Героям Слава!".

Нагадаємо, на чемпіонаті світу з футболу в іспанських фанатів відібрали прапор захисників "Азовсталі". Про цей обурливий інцидент розповів екс-форвард збірної України Роман Зозуля. "За кілька хвилин з’явилися представники ФІФА та вилучили прапор, за те, що він порушує якісь там стандарти в їхніх головах і нібито заборонений", — написав Зозуля у соцмережах.

Раніше ми писали, що збірна Сербії спровокувала міжнародний скандал на чемпіонаті світу. А все через прапор, який серби повісили в роздягальні.