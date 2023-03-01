Помер футболіст, чий рекорд не можуть побити 65 років

Жюст Фонтен на одному мундіалі забив 13 голів

Колишній нападник збірної Франції, рекордсмен за кількістю м’ячів, забитих на одному чемпіонаті світу, Жюст Фонтен пішов із життя у віці 89 років. Раніше ми писали, що під потяг потрапив відомий іспанський футболіст.

Про смерть Фонтена повідомило видання Eeurope1.fr.

Упродовж спортивної кар’єри Жюст Фонтен виступав за "Касабланку" з Марокко, а також за французькі "Ніццу" та "Реймс".

Досягнення як гравця:

чемпіон Франції (1956, 1958, 1960, 1962);

володар Кубка Франції (1954, 1958);

володар Суперкубку Франції (1958, 1960);

найкращий бомбардир чемпіонату Франції (1958, 1960).

У футболці збірної Франції він провів 21 матч, у яких зумів забити 30 голів. На чемпіонаті світу 1958 року Фонтен став автором 13 м’ячів, що досі є рекордом за кількістю голів на одному мундіалі і привів збірну Франції до бронзових медалей.

Після закінчення ігрової кар’єри Жюст Фонтен тренував збірну Франції, "ПСЖ", "Тулузу" та збірну Марокко. 2013 року він став офіцером ордена Почесного легіону.

"Телеграф" також повідомляв про смерть колишнього гравця київського "Динамо" та збірної України.