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Умер футболист, чей рекорд не могут побить 65 лет

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
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Умер футболист, чей рекорд не могут побить 65 лет Новость обновлена 01 марта 2023, 12:36

Жюст Фонтен на одном мундиале забил 13 голов

Бывший нападающий сборной Франции, рекордсмен по количеству мячей, забитых на одном чемпионате мира, Жюст Фонтен ушел из жизни в возрасте 89 лет. Ранее мы писали, что под поезд попал известный испанский футболист.

О смерти Фонтена сообщило издание Eeurope1.fr.

На протяжении спортивной карьеры Жюст Фонтен выступал за "Касабланку" из Марокко, а также за французские "Ниццу" и "Реймс".

Достижения в качестве игрока:

  • чемпион Франции (1956, 1958, 1960, 1962);
  • обладатель Кубка Франции (1954, 1958);
  • обладатель Суперкубка Франции (1958, 1960);
  • лучший бомбардир чемпионата Франции (1958, 1960).

В футболке сборной Франции он провел 21 матч, в которых сумел забить 30 голов. На чемпионате мира 1958 года Фонтен стал автором 13 мячей, что до сих пор является рекордом по количеству голов на одном мундиале, и привел сборную Франции к бронзовым медалям.

После окончания игровой карьеры Жюст Фонтен тренировал сборную Франции, "ПСЖ", "Тулузу" и сборную Марокко. В 2013 году он стал офицером ордена Почетного легиона.

"Телеграф" также сообщал о смерти бывшего игрока киевского "Динамо" и сборной Украины.

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#Футбол #Футболист #Жюст Фонтен