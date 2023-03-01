Умер футболист, чей рекорд не могут побить 65 лет

Жюст Фонтен на одном мундиале забил 13 голов

Бывший нападающий сборной Франции, рекордсмен по количеству мячей, забитых на одном чемпионате мира, Жюст Фонтен ушел из жизни в возрасте 89 лет. Ранее мы писали, что под поезд попал известный испанский футболист.

О смерти Фонтена сообщило издание Eeurope1.fr.

На протяжении спортивной карьеры Жюст Фонтен выступал за "Касабланку" из Марокко, а также за французские "Ниццу" и "Реймс".

Достижения в качестве игрока:

чемпион Франции (1956, 1958, 1960, 1962);

обладатель Кубка Франции (1954, 1958);

обладатель Суперкубка Франции (1958, 1960);

лучший бомбардир чемпионата Франции (1958, 1960).

В футболке сборной Франции он провел 21 матч, в которых сумел забить 30 голов. На чемпионате мира 1958 года Фонтен стал автором 13 мячей, что до сих пор является рекордом по количеству голов на одном мундиале, и привел сборную Франции к бронзовым медалям.

После окончания игровой карьеры Жюст Фонтен тренировал сборную Франции, "ПСЖ", "Тулузу" и сборную Марокко. В 2013 году он стал офицером ордена Почетного легиона.

"Телеграф" также сообщал о смерти бывшего игрока киевского "Динамо" и сборной Украины.