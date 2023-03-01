Экс-одноклубника Романа Зозули сбил поезд

Пелайо Ново играл с украинцем в "Альбасете"

Известный испанский футболист Пелайо Ново погиб в 32 года. Его сбил поезд. Ранее мы писали о смерти бывшего игрока киевского "Динамо" и сборной Украины.

Как сообщает The Sun, трагедия случилась между городами Овьедо и Сьерра. Других подробностей пока нет.

Последние годы Ново передвигался на инвалидном кресле. В 2018 году он выпал с третьего этажа отеля. Игрок находился на лестничной клетке гостиницы и говорил по телефону. Он неосторожно оперся на перила и выпал из окна.

Пелайо получил многочисленные переломы. Также повредил позвоночник, из-за чего вынужден был завершить профессиональную карьеру.

Ново известен по выступлениям за "Кордову", "Эльче", "Альбасете" и "Луго". За свою карьеру в Испании он сыграл в общей сложности 208 матчей, в которых отметился 26 забитыми мячами.

В свое время Пелайо Ново играл в "Альбасете" вместе с украинским легионером Романом Зозулей.

Напомним, что в декабре скончался великий югославский и сербский футболист Синиша Михайлович. Ранее умер знаменитый хорватский тренер Мирослав Блажевич.