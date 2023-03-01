Ексодноклубника Романа Зозулі збив потяг

Пелайо Ново грав із українцем в "Альбасете"

Відомий іспанський футболіст Пелайо Ново загинув у 32 роки. Його збив поїзд. Раніше ми писали про смерть колишнього гравця київського "Динамо" та збірної України.

Як повідомляє The Sun, трагедія трапилася між містами Ов’єдо та Сьєрра. Інших подробиць наразі немає.

Останні роки Ново пересувався на інвалідному кріслі. У 2018 році він випав із третього поверху готелю. Гравець знаходився на сходовій клітці готелю і розмовляв телефоном. Він необережно сперся на перила і випав із вікна.

Пелайо отримав численні переломи. Також пошкодив хребет, через що змушений був завершити професійну кар’єру.

Ново відомий за виступами за "Кордову", "Ельче", "Альбасете" та "Луго". За свою кар’єру в Іспанії він зіграв загалом 208 матчів, у яких відзначився 26 забитими м’ячами.

Свого часу Пелайо Ново грав у "Альбасете" разом із українським легіонером Романом Зозулею.

Нагадаємо, що в грудні помер великий югославський та сербський футболіст Сініша Михайлович. Раніше помер знаменитий хорватський тренер Мирослав Блажевич.