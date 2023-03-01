Чемпионат Украины по футболу, 16 тур: расписание, результаты и видеообзоры матчей

Большой украинский футбол возвращается

Чемпионат Украины по футболу сезона 2022/23 пробуждается после зимней спячки, в частности, донецкий "Шахтер" успел провести перенесенный матч первого круга с "Минаем" (4:1). 16-й тур Украинской премьер-лиги начнется 3 марта и завершится 6 марта.

"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание и результаты матчей 16-го тура чемпионата Украины. Лидер первенства "Днепр-1" проведет поединок с "Александрией".

16-й тур УПЛ 2022/23

3 марта (пятница)

"Кривбасс" – "Колос" 13:00 — Setanta

4 марта (суббота)

ФК "Александрия" – "Днепр-1" 12:00 — Setanta

"Динамо" – "Ингулец" 14:00 — 2+2

"Верес" – "Черноморец" 14:00 — Setanta

5 марта (воскресенье)

"Ворскла" – "Заря" 13:00 — Setanta

"Металлист" – "Рух" 13:00

"Металлист 1925" – "Шахтер" 14:00 — Setanta

6 марта (понедельник)

ФК "Львов" – ФК "Минай" 13:00 — Setanta

Ранее сообщалось, что футболист сборной Украины Сергей Кривцов забил первый гол в МЛС.

Напомним, игрок "Шахтера" Манон Соломон, ныне выступающий на правах аренды за "Фулхэм", забил четыре гола подряд в Англии.