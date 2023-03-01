Футболист "Шахтера" забил голы-близнецы в Англии (видео)

Вингер забил два почти одинаковых гола за одну неделю

Игрок "Шахтера" Манон Соломон, ныне выступающий на правах аренды за "Фулхэм", забил четыре гола подряд в Англии. Накануне первый гол в АПЛ записал на свой счет украинец Александр Зинченко.

В матче 1/8 финала Кубка Англии против "Лидса" (2:0) Соломон отметился красивым взятием ворот с линии штрафной. Об этом сообщает пресс-служба "Фулхэма" в Twitter.

В начале второго тайма Соломон сыграл в "стенку" с партнером, а затем пробил в дальний угол ворот с линии штрафной площади. Примечательно, что гол в ворота "Лидса" в Кубке Англии является точной копией его забитого мяча в ворота "Вулверхэмптона" (1:1) в матче АПЛ, который состоялся неделю назад. В игре с Волками израильтянин поразил ворота соперников таким же ударом.

Видеообзор матча "Фулхэм" — "Лидс":

Видеообзор матча "Фулхэм" — "Вулверхэмптон":

Отметим, Манор по итогам сезона 2022/23 должен вернуться в "Шахтер".

Напомним, "Шахтер" уже успел добыть первую победу в УПЛ в 2023 году.

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