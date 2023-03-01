Футболіст "Шахтаря" забив голи-близнюки в Англії (відео)

Вінгер забив два майже однакові голи за один тиждень

Гравець "Шахтаря" Манон Соломон, який нині виступає на правах оренди за "Фулгем", забив чотири голи поспіль в Англії. Напередодні перший гол в АПЛ записав на свій рахунок українець Олександр Зінченко.

У матчі 1/8 фіналу Кубка Англії проти "Лідса" (2:0) Соломон відзначився красивим взяттям воріт з лінії штрафного майданчика. Про це повідомляє пресслужба "Фулгема" у Twitter.

На початку другого тайму Соломон зіграв у "стінку" з партнером, а потім пробив у дальній кут воріт з лінії штрафного майданчика. Примітно, що гол у ворота "Лідса" у Кубку Англії є точною копією його забитого м’яча у ворота "Вулвергемптона" (1:1) у матчі АПЛ, який відбувся тиждень тому. У грі з Вовками ізраїльтянин влучив у ворота суперників таким же ударом.

Відеоогляд матчу "Фулгем" — "Лідс":

Відеоогляд матчу "Фулгем" — "Вулвергемптон":

Зазначимо, Манор за підсумками сезону 2022/23 має повернутися до "Шахтаря".

Нагадаємо, "Шахтар" вже встиг здобути першу перемогу в УПЛ у 2023 році.

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