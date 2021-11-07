Легенда сборной Украины разводится с женой-красоткой (фото)

Пара расходится после 8 лет брака.

Бывший футболист сборной Украины, а ныне тренер киевского "Динамо" Олег Гусев разводится с женой Марией.

Об этом сообщает ТСН

По информации источника, судебное разбирательство в деле о разводе проходит в Печерском районном суде столицы. Сообщается, что стороны процесса не появились на суд, а решение о разводе должно появиться в едином реестре в ближайшее время.

8 лет назад пара познакомилась в ночном клубе, когда Марии, работавшей моделью, было 18 лет. Гусев без раздумий сделал предложение девушке и та сказала да. Вскоре у них появилась дочь Александра, а недавно супруга Гусева намекнула на развод постом в Instagram.

Мария Гусева в купальнике телесного цвета

Гусева в желтом бикини

Мария Гусева в облегающем платье

Гусева показала пышные формы в белых лосинах

Мария Гусева похвасталась фигурой на пляже

Напомним, Гусев провел за сборную Украины 98 матчей, в которых отметился 13 голами. На клубном уровне Олег практически всю карьеру провел в "Динамо", вместе с которым 5 раз выигрывал чемпионат страны, 5 раз становился обладателем Кубка и трижды выигрывал Суперкубок.

Ранее "Телеграф" сообщал, что капитан "Динамо" выругался, комментируя решение рефери.