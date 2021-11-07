Укр

Легенда сборной Украины разводится с женой-красоткой (фото)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Олег Гусев с женой Новость обновлена 07 ноября 2021, 18:38
Олег Гусев с женой

Пара расходится после 8 лет брака.

Бывший футболист сборной Украины, а ныне тренер киевского "Динамо" Олег Гусев разводится с женой Марией.

Об этом сообщает ТСН

По информации источника, судебное разбирательство в деле о разводе проходит в Печерском районном суде столицы. Сообщается, что стороны процесса не появились на суд, а решение о разводе должно появиться в едином реестре в ближайшее время.

8 лет назад пара познакомилась в ночном клубе, когда Марии, работавшей моделью, было 18 лет. Гусев без раздумий сделал предложение девушке и та сказала да. Вскоре у них появилась дочь Александра, а недавно супруга Гусева намекнула на развод постом в Instagram.

Мария Гусева в купальнике телесного цвета
Мария Гусева в купальнике телесного цвета
Гусева в желтом бикини
Гусева в желтом бикини
Мария Гусева в облегающем платье
Мария Гусева в облегающем платье
Гусева показала пышные формы в белых лосинах
Гусева показала пышные формы в белых лосинах
Мария Гусева похвасталась фигурой на пляже
Мария Гусева похвасталась фигурой на пляже

Напомним, Гусев провел за сборную Украины 98 матчей, в которых отметился 13 голами. На клубном уровне Олег практически всю карьеру провел в "Динамо", вместе с которым 5 раз выигрывал чемпионат страны, 5 раз становился обладателем Кубка и трижды выигрывал Суперкубок.

Ранее "Телеграф" сообщал, что капитан "Динамо" выругался, комментируя решение рефери.

Теги:
#Футбол #ФК Динамо (Киев) #Олег Гусев
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