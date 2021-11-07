Легенда сборной Украины разводится с женой-красоткой (фото)
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Пара расходится после 8 лет брака.
Бывший футболист сборной Украины, а ныне тренер киевского "Динамо" Олег Гусев разводится с женой Марией.
Об этом сообщает ТСН
По информации источника, судебное разбирательство в деле о разводе проходит в Печерском районном суде столицы. Сообщается, что стороны процесса не появились на суд, а решение о разводе должно появиться в едином реестре в ближайшее время.
8 лет назад пара познакомилась в ночном клубе, когда Марии, работавшей моделью, было 18 лет. Гусев без раздумий сделал предложение девушке и та сказала да. Вскоре у них появилась дочь Александра, а недавно супруга Гусева намекнула на развод постом в Instagram.
Напомним, Гусев провел за сборную Украины 98 матчей, в которых отметился 13 голами. На клубном уровне Олег практически всю карьеру провел в "Динамо", вместе с которым 5 раз выигрывал чемпионат страны, 5 раз становился обладателем Кубка и трижды выигрывал Суперкубок.
Ранее "Телеграф" сообщал, что капитан "Динамо" выругался, комментируя решение рефери.
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