Легенда збірної України розлучається з дружиною-красунею (фото)
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Пара розлучається після 8 років шлюбу.
Колишній футболіст збірної України, а нині тренер київського "Динамо" Олег Гусєв розлучається з дружиною Марією.
Про це повідомляє ТСН
За інформацією джерела, судовий розгляд у справі про розлучення відбувається у Печерському районному суді столиці. Повідомляється, що сторони процесу не з’явилися на суд, а рішення про розлучення має з’явитись у єдиному реєстрі найближчим часом.
8 років тому пара познайомилася у нічному клубі, коли Марії, яка працювала моделлю, було 18 років. Гусєв без роздумів зробив пропозицію дівчині, а вона сказала так. Незабаром у них з’явилася дочка Олександра, а нещодавно дружина Гусєва натякнула на розлучення постом в Instagram.
Нагадаємо, Гусєв провів за збірну України 98 матчів, у яких відзначився 13 голами. На клубному рівні Олег практично всю кар’єру провів у "Динамо", разом із яким 5 разів вигравав чемпіонат країни, 5 разів ставав володарем Кубка та тричі вигравав Суперкубок.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що капітан "Динамо" вилаявся, коментуючи рішення рефері.
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