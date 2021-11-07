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Легенда збірної України розлучається з дружиною-красунею (фото)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Олег Гусєв з дружиною Новина оновлена 07 листопада 2021, 18:38
Олег Гусєв з дружиною

Пара розлучається після 8 років шлюбу.

Колишній футболіст збірної України, а нині тренер київського "Динамо" Олег Гусєв розлучається з дружиною Марією.

Про це повідомляє ТСН

За інформацією джерела, судовий розгляд у справі про розлучення відбувається у Печерському районному суді столиці. Повідомляється, що сторони процесу не з’явилися на суд, а рішення про розлучення має з’явитись у єдиному реєстрі найближчим часом.

8 років тому пара познайомилася у нічному клубі, коли Марії, яка працювала моделлю, було 18 років. Гусєв без роздумів зробив пропозицію дівчині, а вона сказала так. Незабаром у них з’явилася дочка Олександра, а нещодавно дружина Гусєва натякнула на розлучення постом в Instagram.

Марія Гусєва у купальнику тілесного кольору
Марія Гусєва у купальнику тілесного кольору
Гусєва в жовтому бікіні
Гусєва в жовтому бікіні
Марія Гусєва в облягаючій сукні
Марія Гусєва в облягаючій сукні
Гусєва показала пишні форми у білих лосинах
Гусєва показала пишні форми у білих лосинах
Марія Гусєва похвалилася фігурою на пляжі
Марія Гусєва похвалилася фігурою на пляжі

Нагадаємо, Гусєв провів за збірну України 98 матчів, у яких відзначився 13 голами. На клубному рівні Олег практично всю кар’єру провів у "Динамо", разом із яким 5 разів вигравав чемпіонат країни, 5 разів ставав володарем Кубка та тричі вигравав Суперкубок.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що капітан "Динамо" вилаявся, коментуючи рішення рефері.

Теги:
#Футбол #ФК Динамо (Київ) #Олег Гусєв
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