Легенда "Динамо" втретє одружився: як виглядає нова обраниця футболіста (фото)

Олег Гусєв зробив весільний хет-трик

Колишній півзахисник київського "Динамо" та збірної України Олег Гусєв, схоже, знову одружився. Принаймні його нова обраниця вже змінила прізвище в соцмережах.

Як пише "Футбол 24", наприкінці 2021 року Гусєв розлучився з Марією, у шлюбі з якою перебував 8 років. До цього 39-річний Олег був одружений із ще однією білявкою – Олесою.

Нову обраницю знаменитого футболіста звуть Валерія. Саме дівчина розсекретила інформацію про весілля. Валерія опублікувала спільне фото, де вона у білій сукні, а також змінила опис свого профілю в Instagram – тепер вона Валерія Гусєва.

Олег та Валерія

До речі, після першого шлюбу Олег Гусєв має сина Олексія, який вже дебютував у складі першої команди "Динамо" в товариському матчі. Від другого шлюбу він має дочку Олександру.

Сам Гусєв зараз входить до тренерського штабу Мірчі Луческу у "Динамо". Справи киян у чемпіонаті України йдуть зовсім погано. В останньому матчі УПЛ вони програли "Інгульцю" на своєму полі.

Раніше ми писали, що український біатлоніст одружився зі швейцарською колегою.