Болельщики устроили футболистам ад в Турции: бросались петардами и ножами (видео)

Фанаты набросились на игроков из курдского города

Матч второго дивизиона чемпионата Турции между клубами "Бурсаспор" и "Амедспор" превратился в настоящий ад для команды гостей. "Амедспор" представляет город Диарбекир, где проживает курдское большинство. Это и послужило причиной конфликта. Ранее президент бразильского клуба полез драться с арбитрами.

Как пишет The Sun, во время матча фанаты "Бурсаспор" развернули транспаранты с изображением Махмута Йылдырыма — тайного агента турецкой разведки, который активно боролся с Рабочей партией Курдистана.

Когда игроки "Амедспор" выходили на поле, болельщики хозяев поля скандировали: "Герои не умирают! Родина неделима!", "Я счастлив, что я турок"…

Затем футболистов "Амедспора" стали забрасывать различными предметами. В ход пошли бутылки с водой, петарды, ножи. Некоторые игроки получили серьезные травмы. Что интересно, арбитр не останавливал встречу даже когда посторонние предметы попадали в футболистов "Амедспора".

Кстати, ранее в Турции подрались российские и украинские хоккеисты. Мы также сообщали, что футболист сборной Украины Даниил Сикан избил россиянина в турецкой гостинице.