Сексизм в "Динамо": футболист обвинил женщин в провале команды

Игрок был крайне недоволен судейством

Нападающий киевского "Динамо" Владислав Ванат раскритиковал работу арбитра матча 16-го тура УПЛ против "Ингульца" (0:2) Екатерины Монзуль.

Соответствующий комментарий Ваната доступен на официальном сайте "Бело-синих". Футболист намекнул, что женщины не должны работать на мужских соревнованиях, ведь в топ-чемпионатах судят только мужчины. Хотя у той же Монзуль есть опыт судейства в матчах мужских команд на международном уровне.

– У вас был один очень хороший момент. После него возникли споры, коснулся ли мяча голкипер. Как вы думаете, что там было?

- Вратарь "Ингульца" в том моменте спас свою команду, так что это должен быть угловой. Я поднял немного мяч и он его задел. В общем, я не видел ни в одном топ-чемпионате, тобы женщины судили мужские игры. У нас это есть, и почему-то очень часто именно в матчах "Динамо".

В сети отметили, что Ванату следует извиниться после таких слов.

Добавим, что главный тренер "Динамо" Мирча Луческу также был недоволен судейством.

"Следует отметить, что оба мяча были забиты после грубых ошибок арбитров. И во время первого взятия ворот был фол – соперник сыграл не в мяч, а в нашего игрока. При втором взятии ворот игра была рукой. Такие же фолы в другую сторону арбитр фиксировала. Неправильная трактовка эпизодов привела к двум головам "Ингульца", а также вызвала нервозность наших игроков, которые начали ссориться с арбитром", — заявил после матча Луческу.

Ранее сообщалось, что "динамовец" феерит на крупном международном турнире. Напомним, Бело-синие предметно интересуются форвардом сборной Румынии.