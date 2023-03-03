Оккупанты хотели похитить семью футболиста сборной Украины

Семья игрока пережила российскую оккупацию в Херсоне

Защитник "Динамо" и сборной Украины Александр Караваев рассказал, что во время оккупации Херсона российские военные хотели похитить семью полузащитника "Специи" и главной команды страны Виктора Коваленко, выступающего в чемпионате Италии.

Соответствующий комментарий Караваева можно посмотреть в фильме "Гра незламних", доступном на YouTube-канале Украинской ассоциации футбола (УАФ). Александр считает, что оккупанты искали родственников Коваленко, чтобы выкрасть их, а затем потребовать выкуп.

"Был такой случай, что оккупанты приходили во двор, где жил Коваленко. Они спрашивали у соседей, где проживает семья Коваленко. Я так понимаю, они хотели их выкрасть и требовать выкуп", — сказал Караваев.

Караваев и Коваленко являются уроженцами Херсона. В ноябре 2022 года ВСУ освободили областной центр.

Напомним, у сборной Украины наконец-то появился новый главный тренер. Должность с приставкой и.о. получил Руслан Ротань. Именно под его руководством главная команда страны проведет ключевой матч отбора на Евро-2024 против команды Англии.