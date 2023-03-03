Футболист на 5-й секунде получил красную карточку: что он сделал (видео)

Игрок сборной Иордании подвел свою команду

Стартовал молодежный чемпионат Азии по футболу. В первом туре встречались сборные Иордании (U-20) и Таджикистана (U-20). Матч может войти в историю футбола, поскольку уже на пятой секунде встречи была показана красная карточка. Ранее в Германии футболист забил уникальный гол.

Сразу после стартового свистка игрок сборной Иордании Бакер Калбоунеху пошел в атаку, но в борьбе за мяч влетел ногой в голову соперника, за что был был удален с поля.

Кстати, несмотря на удаление сборная Иордании выиграла матч со счетом — 2:0. В другом поединке этой группы Южная Корея победила Оман — 4:0. По две лучшие команды из группы выйдут в плей-офф.

Ранее мы писали, что матч за Суперкубок Аргентины между "Бока Хуниорс" и "Расингом" был завершен досрочно после того, как арбитр Факундо Тельо показал десять красных карточек.

Напомним, что в Мексике смертельную травму арбитру нанес игрок, которому тот показал красную карточку. После игры рефери без сознания был доставлен в больницу, неделю находился в коме и умер.