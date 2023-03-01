В Германии футболист забил уникальный гол (видео)

Нападающий оформил взятие ворот спиной

На днях "Боруссия" Д в рамках матча 22-го тура чемпионата Германии сезона 2022/23 провела гостевой поединок против "Хоффенхайма" (1:0). К слову, "Бавария" в этом туре одержала победу над претендентом на титул.

Единственный гол во встрече на "Вирзоль-Рейн-Неккар-Арене" записал на свой счет нападающий дортмундцев Юлиан Брандт. Об этом сообщает пресс-служба "Боруссии" Д в Twitter.

Под занавес первого тайма Марко Ройс исполнил навес со штрафного, а Брандт спиной переправил мяч в сетку ворот "Хоффенхайма". Получилось эффектно, а главное эффективно.

Видеообзор матча "Хоффенхайм" — "Боруссия" Д:

Этот результат позволил "Боруссии" подняться на второе место в турнирной таблице чемпионата Германии, "Хоффенхайм" находится в зоне вылета.

Ранее сообщалось, что игрок "Шахтера" Манор Соломон, который сейчас выступает в аренде в "Фулхэме", за неделю забил голы-близнецы.

Напомним, украинский футболист Виктор Цыганков отдал результативную передачу во втором матче подряд в Испании. "Жирона" Цыганкова победила "Атлетик" в Ла Лиге (3:2).