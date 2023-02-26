Цыганков помог "Жироне" обыграть "середняка" Примеры (видео)

Украинский вингер отдал результативную передачу

В воскресенье, 26 февраля, "Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова, который присоединился к команде в январе, победила в гостях "Атлетик" (2:3), а вингер сборной Украины отметился результативной передачей.

Об єтом сообщает пресс-служба испанского клуба в Twitter. Украинец отдал ассист уже на 4-й минуте матча.

В дебюте поединка Виктор нашел в чужой штрафной Алейкса Гарсию, который красивым ударом с левой поразил ворота Басков. Затем команды дважды обменялись голами, что сенсационно принесло "Жироне" три очка. Виктор отыграл против "Атлетика" 80 минут.

Видеообзор матча 23-го тура Примеры "Атлетик" — "Жирона":

Таким образом, "Жирона" (30 очков) поднялась на 10-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, "Атлетик" (42 очка) находится вблизи еврокубковой зоны на седьмой позиции.

Турнирное положение команд в Ла Лиге

Напомним, Цыганков сделал результативный пас во втором матче подряд. В его активе ассист пяткой и гол в предыдущей игре с "Альмерией" (6:2).

Ранее сообщалось, как Цыганков сумел выехать из Украины во время действия военного положения.