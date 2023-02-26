Циганков допоміг "Жироні" обіграти "середняка" Прімери (відео)

Український вінгер віддав результативну передачу

У неділю, 26 лютого, "Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова, який приєднався до команди у січні, перемогла у гостях "Атлетік" (2:3), а вінгер збірної України відзначився результативною передачею.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу в Twitter. Українець віддав асист уже на 4-й хвилині матчу.

У дебюті поєдинку Віктор знайшов у чужому штрафному майданчику Алейкса Гарсію, який красивим ударом з лівої вразив ворота Басков. Потім команди двічі обмінялися голами, що сенсаційно принесло "Жироні" три очки. Віктор відіграв проти "Атлетіка" 80 хвилин.

Відеоогляд матчу 23-го туру Прімери "Атлетік" — "Жирона":

Таким чином, "Жирона" (30 очок) піднялася на 10-те місце у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, "Атлетік" (42 очки) перебуває поблизу єврокубкової зони на сьомій позиції.

Турнірне становище команд у Ла Лізі

Нагадаємо, Циганков зробив результативний пас у другому матчі поспіль. У його активі асист п’ятою та гол у попередній грі з "Альмерією" (6:2).

Раніше повідомлялося, як Циганков зумів виїхати з України під час дії воєнного стану.