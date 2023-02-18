Заради цього його купили! Віктор Циганков видав суперматч в Іспанії (відео)

На рахунку українця гол плюс пас

Півзахисник збірної України Віктор Циганков нарешті зумів себе проявити у чемпіонаті Іспанії. У зимове трансферне вікно Циганков перейшов до "Жирони". Два матчі провів на лаві запасних, двічі вийшов на заміну і ось перша гра українця в основі — проти "Альмерії".

Матч вийшов багатим на голи. До них доклав зусиль і Циганков, на рахунку якого гол плюс пас. Українець забив другий м’яч у поєдинку, коли залишився один на дальній штанзі. А потім у четвертому голі зробив п’ятою результативну передачу. Загалом наш футболіст провів на полі 65 хвилин і був замінений.

"Жирона" — "Альмерія" — 6:2

Голи: Кастельянос (8), Циганков (34), Рікельме (36), Каррера (43), Мартен (77), Стуані (79) – Рамазані (66), Туре (81).

Ця перемога дозволила "Жироні" закріпитися в середині турнірної таблиці та починати подумувати про зону єврокубків.

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