Ради этого его и купили! Виктор Цыганков выдал суперматч в Испании (видео)

На счету украинца гол плюс пас

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков наконец-то сумел себя проявить в чемпионате Испании. В зимнее трансферное окно Цыганков перешел в "Жирону". Два матча провел на скамье запасных, дважды вышел на замену и вот первая игра украинца в основе — против "Альмерии".

Матч вышел богатым на голы. К ним приложил усилия и Цыганков, на счету которого гол плюс пас. Украинец забил второй мяч в поединке, когда остался один на дальней штанге. А затем в четвертом голе сделал пяткой результативную передачу. Всего наш футболист провел на поле 65 минут и был заменен.

"Жирона" — "Альмерия" — 6:2

Голы: Кастельянос (8), Цыганков (34), Рикельме (36), Каррера (43), Мартен (77), Стуани (79) — Рамазани (66), Туре (81).

Обзор матча "Жирона" — "Альмерия":

Эта победа позволила "Жироне" закрепиться в середине турнирной таблицы и начинать подумывать о зоне еврокубков.

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