У Німеччині футболіст забив унікальний гол (відео)

Нападник оформив взяття воріт спиною

Днями "Борусія" Д у рамках матчу 22-го туру чемпіонату Німеччини сезону 2022/23 провела гостьовий поєдинок проти "Гоффенхайму" (1:0). До речі, "Баварія" у цьому турі здобула перемогу над претендентом на титул.

Єдиний гол у зустрічі на "Вірзоль-Рейн-Неккар-Арені" записав на свій рахунок нападник дортмундців Юліан Брандт. Про це повідомляє пресслужба "Борусії" Д у Twitter.

Під завісу першого тайму Марко Ройс виконав навіс зі штрафного, а Брандт спиною переправив м’яч у сітку воріт "Гоффенхайма". Вийшло ефектно, а головне – ефективно.

Відеоогляд матчу "Гоффенхайм" — "Боруссія" Д:

Цей результат дозволив "Боруссії" піднятися на друге місце у турнірній таблиці чемпіонату Німеччини, "Гоффенхайм" перебуває у зоні вильоту.

Раніше повідомлялося, що гравець "Шахтаря" Манор Соломон, який зараз виступає в оренді у "Фулгемі", за тиждень забив голи-близнюки.

Нагадаємо, український футболіст Віктор Циганков віддав результативну передачу у другому матчі поспіль в Іспанії. "Жирона" Циганкова перемогла "Атлетік" у Ла Лізі (3:2).