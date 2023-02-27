Сейв року: у Німеччині воротар свідомо відбив м’яч головою, здивувавши "Баварію" (відео)

Зазвичай подібні сейви робляться випадково

У неділю, 26 лютого, мюнхенська "Баварія" у принциповому поєдинку здолала "Уніон" Берлін (3:0) у битві за перше місце у Бундеслізі. В одному з епізодів зустрічі воротар гостей Фредерік Реннов зробив божевільний сейв. До речі, днями "Уніон" дізнався ім’я суперника з 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА сезону 2022/23.

Про це повідомляє офіційний YouTube канал Бундесліги. Епізод потрапив у хайлайти поєдинку 22 туру чемпіонату Німеччини.

Сенсації у матчі "Баварія" — "Уніон" не сталося. Мюнхенці за тайм забили у ворота гостей три м’ячі. У другому таймі данський кіпер берлінців головою відбив м’яч після удару Томаса Мюллера. Свідомий сейв головою, напевно, здивував і Мюллера, і всю "Баварію".

Відеоогляд матчу "Баварія" — "Уніон" Берлін:

Цей результат вивів "Баварію" (46 очок) на перше місце у турнірній таблиці чемпіонату Німеччини, "Уніон" (43 очки) — третій.

Раніше повідомлялося, що "Баварія" здобула гостьову перемогу над ПСЖ у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

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