Сейв года: в Германии вратарь сознательно отбил мяч головой, удивив "Баварию" (видео)

Обычно подобные сейвы делаются случайно

В воскресенье, 26 февраля, мюнхенская "Бавария" в принципиальном поединке одолела "Унион" Берлин (3:0) в битве за первое место в Бундеслиге. В одном из эпизодов встречи вратарь гостей Фредерик Реннов сделал сумасшедший сейв. К слову, на днях "Унион" узнал имя соперника по 1/8 финала Лиги Европы УЕФА сезона 2022/23.

Об этом сообщает официальный YouTube-канал Бундеслиги. Эпизод попал в хайлайты поединка 22-го тура чемпионата Германии.

Сенсации в матче "Бавария" — "Унион" не случилось. Мюнхенцы за тайм забили в ворота гостей три мяча. Во втором тайме датский кипер берлинцев головой отбил мяч после удара Томаса Мюллера. Сознательный сейв головой наверняка удивил и Мюллера, и всю "Баварию".

Видеообзор матча "Бавария" — "Унион" Берлин:

Этот результат вывел "Баварию" (46 очков) на первое место в турнирной таблице чемпионата Германии, "Унион" (43 очка) — третий.

Ранее сообщалось, что "Бавария" добыла гостевую победу над ПСЖ в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

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