"Шахтар" знайшов заміну Мудрику у Таджикистані

Футболіст підписав із Гірниками 5-річний контракт

У середу, 1 березня, донецький "Шахтар", який зумів пробитися до 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА сезону 2022/23, підписав новачка на позицію Михайла Мудрика.

До "Шахтаря" приєднався футболіст молодіжної збірної Таджикистану Хусрав Тоіров. Про це повідомляє офіційний сайт Гірників.

18-річний півзахисник Тоіров переходить до "Шахтаря" з казахстанського "Атирау". Угода клубу з гравцем розрахована до 2028 року. Transfermarkt оцінює футболіста у 150 тисяч євро.

Довідка: Хусрав Тоіров – вихованець таджикистанського клубу "Локомотив-Памір", за головну команду якого дебютував у квітні 2020-го у 15 років. У серпні 2022 року підписав угоду з представником Вищої ліги Казахстану "Атирау". У сезоні-2022/23 взяв участь у 11 матчах, віддав 2 асисти. На рахунку гравця п’ять матчів за молодіжну збірну Таджикистану.

Раніше повідомлялося, що захисник "Шахтаря" Сергій Кривцов перейшов до команди Бекхема у МЛС. Центрбек відзначився голом у першому ж матчі за "Інтер" Маямі. Деякі українці розкритикували трансфер футболіста за океан.