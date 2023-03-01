"Шахтер" нашел замену Мудрику в Таджикистане

Футболист подписал с Горняками 5-летний контракт

В среду, 1 марта, донецкий "Шахтер", который сумел пробиться в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА сезона 2022/23, подписал новичка на позицию Михаила Мудрика.

К "Шахтеру" присоединился футболист молодежной сборной Таджикистана Хусрав Тоиров. Об этом сообщает официальный сайт Горняков.

18-летний полузащитник Тоиров переходит в "Шахтер" из казахстанского "Атырау". Соглашение клуба с игроком рассчитано до 2028 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 150 тысяч евро.

Справка: Хусрав Тоиров – воспитанник таджикистанского клуба "Локомотив-Памир", за главную команду которого дебютировал в апреле 2020-го в 15 лет. В августе 2022 подписал соглашение с представителем Высшей лиги Казахстана "Атырау". В сезоне-2022/23 принял участие в 11 матчах, отдал 2 ассиста. На счету игрока пять матчей за молодежную сборную Таджикистана.

Ранее сообщалось, что защитник "Шахтера" Сергей Кривцов перешел в команду Бекхэма в МЛС. Центрбек отметился голом в первом же матче за "Интер" Майами. Некоторые украинцы раскритиковали трансфер футболиста за океан.