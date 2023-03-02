Золотой айфон каждому! Царский подарок от Месси

Футболист потратил на телефоны более 200 тысяч долларов

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси сделал дорогой подарок всем футболистам, тренерскому штабу и персоналу команды, с которыми выиграл чемпионат мира по футболу 2022 года.

Как сообщает "Зеркало", под заказ было сделано 35 айфонов в золотых корпусах.

Для футболистов на устройстве выгравированы имя игрока, его номер и логотип сборной. Подарки обошлись Лионелю примерно в 210 тысяч долларов.

Напомним, по итогам прошедшего сезона Международная федерация футбола признала Лионеля Месси лучшим игроком года.

Интересно, что Лионель Месси праздновал победу на ЧМ-2022 не с настоящим трофеем. Болельщики подсунули футболисту копию Кубка мира.

Кстати, журналисты рассекретили имя женщины, с которой обнимался Месси после церемонии награжения. Это не была его мама.

Ранее мы писали, что нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси готов отказаться от подписания нового контракта с французским клубом, который рассчитан до лета 2023 года. Месси может стать одноклубником нашего Сергея Кривцова.