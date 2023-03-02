Золотий айфон для кожного! Царський подарунок від Мессі

Футболіст витратив на телефони понад 200 тисяч доларів

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі зробив дорогий подарунок усім футболістам, тренерському штабу та персоналу команди, з якими виграв чемпіонат світу з футболу 2022 року.

Як повідомляє "Зеркало", на замовлення було зроблено 35 айфонів у золотих корпусах.

Для футболістів на пристрої вигравіровано ім’я гравця, його номер та логотип збірної. Подарунки коштували Ліонелю приблизно 210 тисяч доларів.

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону Міжнародна федерація футболу визнала Ліонеля Мессі найкращим гравцем року.

Цікаво, що Ліонель Мессі святкував перемогу на ЧС-2022 не зі справжнім трофеєм. Уболівальники підсунули футболісту копію Кубка світу.

До речі, журналісти розсекретили ім’я жінки, з якою Месі обіймався після церемонії нагородження. То не була його мама.

Раніше ми писали, що нападник "Парі Сен-Жермен" Ліонель Мессі готовий відмовитись від підписання нового контракту з французьким клубом, який розрахований до літа 2023 року. Мессі може стати одноклубником нашого Сергія Кривцова.