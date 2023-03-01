Алієв жорстко відповів Дзюбі, який підтримав путіна (відео)

Український футболіст "пройшовся" по російському "колезі"

Колишній футболіст "Динамо" та збірної України Олександр Алієв, який пригрозив українському футболісту Івану Ордецю, прокоментував гучне інтерв’ю форварда "Локомотива" Артема Дзюби, який публічно підтримав владу рф.

Свою відповідь Дзюбі Алієв розмістив у сторіс на своїй сторінці в Instagram. Олександр у своєму зверненні згадав скандал з Артемом, інтимне відео якого спливло в мережі, а також запросив росіянина в Україну, щоправда, ненадовго.

"Зараз прочитав статтю про Дзюбад**ча, який д**чить на свого путлера. Він так і сказав. Знаєш, Дзюбад**ч, я тобі хочу побажати одного: "Щоб від усіх тих ракет, які летітимуть на Москву, ти зі своїм путлером навіть не встиг сховатися. Щоб ви відчули, що таке війна".

А якщо ти кажеш "убийте мене", то давай сюди в Україну. Скажи: "Хочу воювати в піда***ній армії Росії". І приїжджай сюди, тут недовго ти затримаєшся. І вб‘ють тебе.

Ще хочу передати вболівальникам "Локомотива", які підписані на мене та дивляться. Щоб ви знали, який пі****с грає у вашому клубі. Він на це не заслуговує. Успіху, Дзюбад**ч", — сказав Алієв.

Увага на відео є ненормативна лексика.

У середу, 1 березня, на YouTube-каналі Nobel з’явилося велике інтерв’ю Дзюби, в якому він зокрема зізнається, що повністю підтримує президента рф володимира путіна.

Раніше повідомлялося, що український футболіст викинув на смітник російський прапор у Туреччині. У росії цим інцидентом зацікавився голова Слідчого комітету.