Алиев жестко ответил Дзюбе, который поддержал путина (видео)

Украинский футболист "прошелся" по российскому "коллеге"

Бывший футболист "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев, который пригрозил украинскому футболисту Ивану Ордецу, прокомментировал нашумевшее интервью форварда "Локомотива" Артема Дзюбы, публично поддержавшего власти рф.

Свой ответ Дзюбе Алиев разместил в сторис на своей странице в Instagram. Александр в своем обращении вспомнил скандал с Артемом, интимное видео которого всплыло в сети, а также пригласил россиянина в Украину, правда, ненадолго.

"Сейчас прочитал статью о Дзюбад**че, который д**чит на своего путлера. Он так и сказал. Знаешь, Дзюбад**ч, я тебе хочу пожелать одного: "Чтобы от всех тех ракет, которые будут лететь на Москву, ты со своим путлером даже не успел спрятаться. Чтобы вы почувствовали, что такое война".

А если ты говоришь "убейте меня", так давай сюда в Украину. Скажи: "Хочу воевать в пида***ной армии россии". И приезжай сюда, здесь недолго ты задержишься. И убьют тебя.

Еще хочу передать болельщикам "Локомотива", которые подписаны на меня и смотрят. Чтобы вы знали, какой пи***ас играет в вашем клубе. Он этого не заслуживает. Удачи, Дзюбад**ч", — сказал Алиев.

Внимание на видео присутствует ненормативная лексика.

В среду, 1 марта, на YouTube-канале Nobel появилось большое интервью Дзюбы, в котором он в частности признается, что полностью поддерживает президента рф владимира путина.

Ранее сообщалось, что украинский футболист выбросил в мусорку российский флаг в Турции. В рф этим инцидентом заинтересовался глава Следственного комитета.