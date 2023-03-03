Футболіст на 5-й секунді отримав червону картку: що він зробив (відео)

Гравець збірної Йорданії підвів свою команду

Стартував молодіжний чемпіонат Азії з футболу. У першому турі зустрічалися збірні Йорданії (U-20) та Таджикистану (U-20). Матч може увійти до історії футболу, оскільки вже на п’ятій секунді зустрічі було показано червону картку. Раніше в Німеччині футболіст забив унікальний гол.

Відразу після стартового свистка гравець збірної Йорданії Бакер Калбоунеху пішов в атаку, але у боротьбі за м’яч влетів ногою в голову суперника, за що його вилучили з поля.

До речі, незважаючи на вилучення, збірна Йорданії виграла матч з рахунком — 2:0. В іншому поєдинку цієї групи Південна Корея перемогла Оман – 4:0. По дві найкращі команди з групи вийдуть у плей-офф.

Раніше ми писали, що матч за Суперкубок Аргентини між "Бока Хуніорс" та "Расінгом" було завершено достроково після того, як арбітр Факундо Тельо показав десять червоних карток.

Нагадаємо, що в Мексиці смертельну травму арбітру завдав гравець, якому той показав червону картку. Після гри рефері непритомний був доставлений до лікарні, тиждень перебував у комі та помер.