"Мама не пустила": Поворознюк розповів, чому не став футболістом

Президент ФК "Інгулець" відповів на запитання молодих футболістів

Скандальний президент "Інгульця" Олександр Поворознюк, у якого не вщухає конфлікт із журналістом Дмитром Гордоном, розповів, що міг стати футболістом у молодості, проте мама не пустила його до спортивної школи.

Відповідне інтерв’ю Олександра є на його YouTube-каналі. На відео Поворознюк відповідає на запитання молодих футболістів зі своєї команди.

"У мене немає особистих досягнень в футболі. Коли я займався футболом, у мене не було таких умов, які є зараз. Коли я був у третьому класі, ми всім селом збирали металолом, щоб купити один шкіряний м'яч на школу. Я його беріг, щоб десь не подряпати, не пробити. Коли ми його пробили, то довелось вирізати той кубик, вставляти камеру, зашивати. Як би у мене тоді були ті умови для заняття футболом, що є зараз, я точно десь грав би.

А так у мене не вийшло стати футболістом. Хоча коли я пішов вчитися в технікум у Кривому Розі, я від технікуму грав за "Авангард". Тренери побачили, що з мене може вийти футболіст, але я не зміг, бо мати мене не відпустила у спортивну школу. Їй сказали, що мене переведуть з Кривого Рогу у Донецьк, де я буду жити й тренуватись з ухилом на футбол. Вона думала, що Донецьк — це Африка.

Вона 44 роки проробила дояркою і, мабуть, погано знала географію. Думала, що Донецьк — це Африка і сказала, що я нікуди не поїду. Вона мене нікуди не відпустила. У мене не вийшло стати футболістом, а любов до футболу не зникла. Тому я вирішив розвивати себе як президент футбольного клубу, вкладаючи гроші у футбол", – сказав Поворознюк.

Раніше повідомлялося, що Поворознюк поставив Гордону ультиматум. Напередодні фермер Юрій Ткач в інтерв’ю Гордону заявив, що президент "Інгульця" стріляв у нього з автомата. Олександр усі звинувачення на свою адресу заперечує.