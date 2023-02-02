Перепалка року. Що не поділили Гордон та автор хіта "Вова, ї*аш їх"

Двоє найбільш цитованих генераторів мемів уже понад місяць сваряться між собою

Президент футбольного клубу "Інгулець", аграрій з Кіровоградщини Олександр Поворознюк, відомий цитатою "Вова *баш їх б*ять" вже близько місяця обмінюється образами з журналістом Дмитром Гордоном.

Суперечка дійшла до того, що Гордон звинуватив Поворознюка у тому, що той стріляв у людину.

Розбираємося, що відбувається:

Хто почав перший

Зауважимо, що обидва мають свої YouTube-канали та регулярно публікують образи одне одному вже місяць. Як видно із цих відео, Гордон відповідав на серію запитань і одне з них було про можливість інтерв'ю з Поворознюком.

У відповідь на це Гордон сказав, що Поворознюк йому відмовив, та він геть не проти поговорити з "хамлом", маючи на увазі аграрія. Він додав декілька фраз зі зневажливими конотаціями.

З цього часу відео у їхніх каналах нагадують екшн:

В одному із перших епізодів Поворознюк уточнив, що не просто відмовив Гордону, а "послав його нах*й". Поворознюк аргументував відмову тим, що вважає Гордона агентом ФСБ росії, додавши що таким самим агентом є ексголова СБУ Ігор Смешко.

Сам Гордон, звісно також всі звинувачення Поворознюка заперечив. Під час стриму з Василем Головановим в YouTube Гордон закликав аграрія вибачитися і пару разів обізвав "свинюкою".

"Це така жирна дупа, яка сидить на двох стільцях і на жодному всидіти не може. Поросячі очі. І він якийсь бізнесмен. Я взагалі не знав, хто він, поки не зʼявилося вірусне відео у перші дні війни, там, де він говорив: "Вова, давай"? Так от, Поворознюк цей записав відео і сказав, що Гордон – агент ФСБ, і в Гордона кватира в Москві. Я цю тварюку мммм і "висушу". Обіцяю всім привселюдно. Він, до речі, чотири рази судимий і сидівший чувак за шахрайство, бійки і щось таке", — сказав Гордон.

Ведучий вимагав вибачень, в іншому разі Гордон пригрозив, що його кривдник пошкодує. Журналіст додав, що у Поворознюка є кілька днів.

Далі аграрій опублікував відео із назвою "Олександр Поворознюк дав остаточну відповідь Дмитру Гордону". На жаль, не остаточну. Але все ж там Поворознюк пообіцяв "вирвати Гордону кадик і віддати вовкам", а також додав нові аргументи на довід того, що журналіст нібито є російським агентом.

Поворознюк показує довідку, яка мала би доводити наявність квартири у Москві у тещі Гордона

"Коли людина виходить в грудні та січні і говорить, що влада все неправильно робить, що президент такий-сякий, і що путін не захоче з ним зустрічатися, бо він лише з сильними зустрічається… Я тобі, Гордон хочу об’яснить, що Зеленський – президент України і всього народу… Такі підриви державності може робити лише агент ФСБ", — каже аграрій.

4 січня Гордон на своїй сторінці в Instagram анонсував викриття Поворознюка. За словами журналіста, футбольний функціонер "тісно пов’язаний із ворогом". Крім того, Дмитро прикріпив до посту відео, на якому Поворознюк погрожує на тракторі переїхати людину.

"Мій улюбленець Сашко Поворознюк в усій красі — обіцяє переїхати людину на тракторі. Доки будемо захоплюватися бандюками, доки будемо обирати кримінал до влади? Днями розповім про його тісний зв’язок з ворогом", — написав Гордон

У відповідь Поворознюк сказав, що був внесений до бази "Миротворця", до чого був нібито причетний Дмитро Гордон. Про це він заявив у своєму відео, у якому розповів казку про Гордона.

"Всім людям оголосили, що я мародер, бандит, злодій, ухильник, тричі судимий… А я сиджу та думаю: пірамідок не продавав, онкохворих на гроші не кидав (які перед смертю вірили у все, що говорив га*дон), за бабки Ахметова не відспівував Зеленського, заколоту у Вільнюсі не робив", — каже Поворознюк.

Дмитро Гордон заявив, що вважає справедливим внесення Поворознюка до бази:

"Сайт "Миротворець" справді сьогодні додав цю жабу Поворознюка до свого списку як злодія. Ну, він злодій. Я це стверджую, тому що посилаюся на нього. Він ідіот, звісно, він у цьому зізнається ще. Тобто мало того, що він крав, він прямо – у мене це відео є – на камеру каже: "Так, я крав. Але не в людей – у держави". Тобто в цих тупоголових мізках навіть не вкладається, що держава – це люди, що гроші держави – це гроші людей… Його занесли до бази, правильно зробили. Це для нього лише початок рейсу", – сказав журналіст.

Автоматна черга

Серйозні звинувачення почалися після інтерв’ю Дмитра Гордона з фермером з Кіровоградської області Юрієм Ткачем. Фермер стверджує, що бізнесмен Олександр Поворознюк тричі стріляв у нього з автомата, у Ткача досі залишилися кулі.

Проте жодного покарання Поворознюк за це не поніс, бо має кумів у владі. За словами Юрія Ткача, Поворознюк тричі застосовував проти нього вогнепальну зброю: у 2010,2013 і 2014 роках. В результаті фермер став інвалідом.

"Це людина, яка може відібрати, застрелити, убити… Нехороша людина. На його совісті багато всього цього. Він тричі завдав мені вогнепальних поранень. Із них два тяжкі. 2010-го, 2013-го – наскрізь лівий бік грудей, 2014 рік був – оце тяжке вогнепальне поранення. Я пережив клінічну смерть. Востаннє він дав чергу по мені з автомата. Двох тварин було поранено, я впав за згірок. І була автоматна черга. Якби я не впав, мене б чисто перерізало автоматною чергою. У нього є законний автомат, але це автомат мисливського варіанта: одиночними. А це був бойовий автомат – 7,62", — розповів Ткач.

Також, за словами фермера, у Поворознюка є власна озброєна "банда". Також Юрій Ткач розповів про інші злочини, які начебто здійснив Поворознюк: розстріли, кидання гранат, загадкові зникнення людей, спалення майна конкурентів.

Поворознюк каже про наклеп

Сам Олександр Поворознюк відразу назвав звинувачення наклепом. За його словами, жодного правдивого слова в інтерв'ю немає.

Поворознюк заявив, що Ткач нібито бив та ґвалтував свою матір, довівши жінку до смерті. Зі слів власника футбольного клубу – він готовий надати відповідні докази:

"Ніколи не грай у гру, яку ти не знаєш. Дімончик, ти маєш зрозуміти одне: у мене є футбольний клуб, а в тебе – просто газета, якою ти скоро підітреш дупу", – заявив Поворознюк.

На відео Поворознюк демонструє скріншоти з ймовірними погрозами від Гордона.

Поворознюк демонструє скріншоти

Поворознюк демонструє скріншоти

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