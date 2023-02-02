Перепалка года. Что не поделили Гордон и автор хита "Вова, е*аш их"

Два наиболее цитируемых генератора мемов уже более месяца ссорятся между собой

Президент футбольного клуба "Ингулец", аграрий из Кировоградщины Александр Поворознюк, известный цитатой "Вова *баш их б*ять" уже около месяца обменивается обвинениями с журналистом Дмитрием Гордоном.

Спор дошел до того, что Гордон обвинил Поворознюка в том, что он стрелял в человека.

Разбираемся, что происходит:

Кто начал первый

Заметим, что у них обоих есть свои YouTube-каналы, где те регулярно публикуют обвинения друг другу уже месяц. Как видно из этих видео, Гордон отвечал на серию вопросов и один из них был о возможности интервью с Поворознюком.

В ответ на это Гордон сказал, что Поворознюк ему отказал, но он совсем не прочь поговорить с "хамлом", имея в виду агрария. Он добавил несколько фраз с пренебрежительными коннотациями.

С этого времени видео в их каналах напоминают экшен:

В одном из первых эпизодов Поворознюк уточнил, что не просто отказал Гордону, а "послал его нах". Поворознюк аргументировал отказ тем, что считает Гордона агентом ФСБ россии, добавив, что таким же агентом является экс-председатель СБУ Игорь Смешко.

Сам Гордон, конечно, также все обвинения Поворознюка возразил. Во время стрима с Василием Головановым в YouTube Гордон призвал агрария принести извинения и пару раз обозвал "свинью".

"Это такая жирная задница, которая сидит на двух стульях и ни на одном усидеть не может. Поросячьи глаза. И он какой-то бизнесмен. Я вообще не знал, кто он, пока не появилось вирусное видео в первые дни войны, там, где он говорил: "Вова, давай"? Так вот, Поворознюк этот записал видео и сказал, что Гордон — агент ФСБ, и у Гордона квартира в Москве. Я эту тварюку ммм и "высушу". Обещаю всем публично. Он, кстати, четыре раза судимый и сидевший чувак за мошенничество, драки и нечто такое", — сказал Гордон.

Ведущий требовал извинений, в противном случае Гордон пригрозил, что его обидчик пожалеет. Журналист добавил, что у Поворознюка есть несколько дней.

Далее аграрий опубликовал видео с названием "Александр Поворознюк дал окончательный ответ Дмитрию Гордону ". К сожалению, не окончательный. Но все же там Поворознюк пообещал "вырвать Гордону кадык и отдать волкам", а также добавил новые аргументы в доказательство того, что журналист якобы является российским агентом.

Поворознюк показывает справку, которая должна доказывать наличие квартиры в Москве у тещи Гордона

"Когда человек выходит в декабре и январе и говорит, что власть все неправильно делает, что президент кое-какой, и что путин не захочет с ним встречаться, потому что он только с сильными встречается… Я тебе, Гордон хочу объяснить, что Зеленский – президент Украины и всего народа… Такие подрывы государственности может делать только агент ФСБ", – говорит аграрий.

4 января Гордон на своей странице в Instagram анонсировал разоблачение Поворознюка. По словам журналиста, футбольный функционер "тесно связан с врагом". Кроме того, Дмитрий прикрепил к посту видео, на котором Поворознюк угрожает на тракторе переехать человека.

"Мой любимец Саша Поворознюк во всей красе — обещает переехать человека на тракторе. Пока будем увлекаться бандюками, пока будем выбирать криминал к власти? На днях расскажу о его тесной связи с врагом", — написал Гордон.

В ответ Поворознюк сказал, что был внесен в базу "Миротворца", к чему был якобы причастен Дмитрий Гордон. Об этом он заявил в своем видео, в котором рассказал сказку о Гордоне.

"Всем людям объявили, что я мародер, бандит, вор, уклонщик, трижды судимый… А я сижу и думаю: пирамидок не продавал, онкобольных денег не бросал (которые перед смертью верили во все, что говорил га*дон), за бабки Ахметова не отпевал Зеленского, мятежа в Вильнюсе не делал", — говорит Поворознюк.

Дмитрий Гордон заявил, что считает справедливым внесение Поворознюка в базу:

"Сайт "Миротворец" действительно сегодня добавил эту лягушку Поворознюка в свой список как вора. Ну, он вор. Я это утверждаю, потому что ссылаюсь на него. Он идиот, конечно, он в этом признается еще. То есть мало того, что он воровал, он прямо – у меня это видео есть – на камеру говорит: "Да, я воровал. Но не у людей – у государства". То есть в этих тупоголовых мозгах даже не укладывается, что государство – это люди, что деньги государства – это деньги людей… Его занесли в базу, правильно сделали. Это для него только начало рейса", – сказал журналист.

Автоматная очередь

Серьезные обвинения начались после интервью Дмитрия Гордона с фермером Кировоградской области Юрием Ткачем. Фермер утверждает, что бизнесмен Александр Поворознюк трижды стрелял в него из автомата, у Ткача все еще остались пули.

Однако ни одного наказания Поворознюк за это не понес, потому что есть кумовья во власти. По словам Юрия Ткача, Поворознюк трижды применял против него огнестрельное оружие: в 2010, 2013 и 2014 годах. В результате фермер стал инвалидом.

"Это человек, который может отобрать, застрелить, убить… Нехороший человек. На его совести много всего этого. Он трижды нанес мне огнестрельные ранения. Из них два тяжелых. 2010-го, 2013-го — насквозь левую сторону груди, 2014 год был "Это тяжелое огнестрельное ранение. Я пережил клиническую смерть. В последний раз он дал очередь по мне из автомата. Двое животных были ранены, я упал за сгорок. И была автоматная очередь. Если бы я не упал, меня бы чисто перерезало автоматной очередью. У него есть законный автомат, но это автомат охотничьего варианта: одиночными. А это был боевой автомат – 7,62 ", — рассказал Ткач.

Также, по словам фермера, у Поворознюка есть собственная вооруженная "банда". Также Юрий Ткач рассказал о других преступлениях, которые якобы совершил Поворознюк: расстрелы, бросание гранат, загадочные исчезновения людей, сожжение имущества конкурентов.

Поворознюк говорит о клевете

Сам Александр Поворознюк сразу название в обвинении клеветой. По его словам, никакого правдивого слова в интервью нет.

Поворознюк заявил, что Ткач якобы избивал и насиловал свою мать, доведя женщину до смерти. По словам владельца футбольного клуба – он готов предоставить соответствующие доказательства:

"Никогда не играй в игру, которую ты не знаешь. Димончик, ты должен понять одно: у меня есть футбольный клуб, а у тебя — просто газета, которой ты скоро подотрешь задницу", — заявил Поворознюк.

Поворознюк демонстрирует скриншоты с вероятными угрозами от Гордона.

Поворознюк демонстрирует скриншоты

Поворознюк демонстрирует скриншоты

Ранее "Телеграф" рассказывал о новой звезде соцсетей Александра Поворознюка из Кировоградщины. Харизматичный аграрный бизнесмен имеет 4 судимости и 3 покушения на его жизнь.