Новий раунд: Поворознюк дав Гордону один день (відео)

Фермер поставив ультиматум опоненту

У перепалці президента ФК "Інгулець" Олександра Поворознюка та журналіста Дмитра Гордона після невеликого затишшя розпочався новий раунд.

Власник футбольного клубу поставив журналістові ультиматум. Відповідна заява Поворознюка доступна на його YouTube-каналі. Олександр дав Дмитру день, щоб публічно вибачитися перед ним за "брехню та бруд".

"Хочу звернутися до тебе, г*******к. Значить, є доба, щоб ти публічно вибачився за той весь бруд, який ти виливав на мене. І це все початок, тільки перший початок. А далі ти за все вибачатимешся. Тому що все, що ти сказав – реальна брехня", — заявив Поворознюк.

Крім того, Олександр запропонував Дмитру віддати на потреби ЗСУ свій Mercedes, а він у відповідь віддасть 3 мільйони гривень на армію.

"Щоб довго не говорити, давай перейдемо до конкретики. Я там чув, ти Mercedes свій продаєш. Я готовий його купити і віддати на армію. Давай зробимо "жест доброї волі". Скільки він коштує, 3 мільйони? Я дам 3 мільйони на армію, а ти віддай Mercedes на армію. Хоча б щось корисне для людей буде зроблено. Це моя відповідь. Що, г*******к слабо?" — сказав Олександр.

Увага. На відео є ненормативна лексика.

Нагадаємо, фермер Юрій Ткач розповів в інтерв’ю Гордону про те, що Поворознюк стріляв у нього з автомата. Президент "Інгульця" спростував це й у відповідь звинуватив Ткача у страшному злочині.