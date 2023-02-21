Новый раунд: Поворознюк дал Гордону один день (видео)

Фермер поставил ультиматум оппоненту

В перепалке президента ФК "Ингулец" Александра Поворознюка и журналиста Дмитрия Гордона после небольшого затишья начался новый раунд.

Владелец футбольного клуба поставил журналисту ультиматум. Соответствующее заявление Поворознюка доступно на его YouTube-канале. Александр дал Дмитрию день, чтобы публично извиниться перед ним за "ложь и грязь".

"Хочу обратиться к тебе, г*******к. Значит, есть сутки, чтобы ты публично извинился за ту всю грязь, которую ты изливал на меня. И это все начало, только первое начало. А дальше ты за все будешь извиняться. Потому что все, что ты сказал – реальная ложь", — заявил Поворознюк.

Кроме того, Александр предложил Дмитрию отдать на нужды ВСУ свой Mercedes, а он в ответ отдаст 3 миллиона гривен на армию.

"Чтобы долго не говорить, давай перейдем к конкретике. Я там слышал, ты Mercedes свой продаешь. Я готов его купить и отдать на армию. Давай сделаем "жест доброй воли". Сколько он стоит, 3 миллиона? Я дам 3 миллиона на армию, а ты отдай Mercedes на армию. Хотя что-то полезное для людей будет сделано. Это мой ответ. Что, г*******к, слабо?" — сказал Александр.

Внимание. На видео присутствует ненормативная лексика.

Напомним, фермер Юрий Ткач рассказал в интервью Гордону о том, что Поворознюк стрелял в него с автомата. Президент "Ингульца" опроверг это и в ответ обвинил Ткача в страшном преступлении.