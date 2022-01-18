Лучшая левая нога Италии? Коваленко поставил "Милан" на колени (видео)
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Украинец помог своей команде одолеть "Россонери".
Украинский полузащитник "Специи" Виктор Коваленко, который недавно подвергся критике со стороны СМИ, в матче 22-го тура чемпионата Италии против "Милана" оформил победный ассист.
Соответсвующее видео доступно на официальном YouTube-канале лиги.
"Милан" не сумел дома обыграть аутсайдера лиги. Более того, под занавес поединка при счете 1:1 Коваленко выдал идеальный пас на Эммануэля Гьяси, который принес "Специи" сенсационную победу. Добавим, что победный гол команда Виктора провела на 96-й минуте, а украинец вышел на замену на 79-й минуте. За "Милан" в этом поединке гол забил Рафаэль Леау, еще одно взятие ворот на счету Кевина Агудело.
Видео ассиста Коваленко:
Полный видеообзор матча "Милан" — "Специя":
Добавим, что украинец получил высокую оценку — 7,0 от портала whoscored за эту встречу.
Защитник "Кривбасса" Иван Зотько на страничке Коваленко в Instagram намекнул, что у Виктора лучшая левая нога в Италии. Хавбек "Специи" скромно отметил, что лучшая левая нога у Руслана Малиновского из "Аталанты".
Отметим, "Специя" упрочила свои позиции в борьбе за выживание. Команда Коваленко идет на 14-м месте с 22 очками в активе.
Ранее "Телеграф" сообщал, что "Специя" обыграла "Дженоа" в Серии А (0:1). После этого генуэзцы уволили Андрея Шевченко.
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